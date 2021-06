Bulgaria, aereo militare precipita nel Mar Nero: resti del veivolo ancora non localizzati

Un aereo militare è precipitato stanotte in Bulgaria, nella zona del Mar Nero. Il caccia Mig-29 dell'aeronautica bulgara era alle prese con l'esercitazione multinazionale "Shabla-21". Il velivolo è scomparso dai radar verso le 00:45 ora locale (23:45 ora italiana). Per ora i resti del velivolo non sono stati localizzati e non si sa ancora se il pilota si sia catapultato. Le esercitazioni militari sono state interrotte.

All'esercitazione tattica "Shabla-21" partecipavano 1.500 militari bulgari, statunitensi e serbi delle forze terrestri, dell'aeronautica e della marina. L'esercitazione si svolgeva in Bulgaria nella zona del capo Shabla sul Mar Nero dove è avvenuto l'incidente Il ministro della Difesa ad interim Gheorghi Panayotov ha confermato la notizia dell'incidente e ha annunciato che è tuttora in corso un'operazione di ricerca e soccorso dopo la scomparsa dai radar del velivolo. Il pilota, che era solo, era impegnato in una operazione di neutralizzazione di un bersaglio in mare intorno alla mezzanotte scorsa. Nella zona dell'incidente sono presenti due fregate e un dragamine che hanno avviato le ricerche dei resti del velivolo. Il Mig-29, di produzione sovietica, fu consegnato all'aeronautica militare bulgara alla fine degli anni '80, e la cosiddetta "risorsa di ultilizzo" doveva scadere nel 2029-30. Per parametri tecnico-militari, il Mig-29 sarebbe l'analogo degli americani F-16 e F-18