Bullismo e mobbing, si dimette Dominic Raab, vicepremier e ministro della Giustizia britannico

Dominic Raab, vicepremier e ministro della Giustizia britannico, ha annunciato le sue dimissioni con una lettera pubblicata su Twitter. Ieri era stato consegnato al primo ministro Rishi Sunak il delicatissimo rapporto interno da lui stesso commissionato sulle accuse di comportamento aggressivo, «bullismo» e mobbing nei confronti di alcuni sottoposti avanzate a suo tempo contro Raab.

Raab non ha tuttavia rinunciato ad accusare i suoi detrattori: nella lettera di dimissioni l'ormai ex vicepremier e ministro della Giustizia britannico si scaglia infatti contro le conclusioni «errate» del rapporto interno da lui stesso commissionato sulle accuse di comportamento aggressivo e «bullismo» nei confronti di alcuni sottoposti. Nella lettera, Raab afferma di sentirsi «in dovere di accettare l'esito dell'inchiesta», ma sottolinea che il rapporto dell'avvocato Adam Tolley «ha respinto tutte le accuse mosse contro di me, tranne due».

E poi: «Ritengo inoltre che le due conclusioni negative siano errate e costituiscano un pericoloso precedente per la condotta di un buon governo», scrive ancora Raab, come riporta il Guardian