Un bullo 24enne ha afferrato un bambino autistico di 8 anni e lo ha gettato nella spazzatura. Jordan Scott si è ripreso mentre faceva del male al bambino a Blackburn, nel Regno Unito. Il giovane, che è stato denunciato, se l'è cavata con 100 ore di servizio sociale alla comunità e un risarcimento delle spese legali pari a poco più di duecento sterline.

«Solo uno scherzo»

Il ragazzo si è difeso dicendo che si trattava solo di uno scherzo, una giustificazione che di fatto gli è valsa un'attenuante.

Il bullo avrebbe non solo gettato nella spazzatura il bambino ma avrebbe infastidito anche il fratello che era con lui intervenuto per aiutarlo.

La mamma si è detta molto delusa dalla sentenza: «Sono molto arrabbiata, abbiamo tutte le prove compreso il video dalla telecamera del campanello ma non ha fatto alcuna differenza con la sua condanna: è disgustoso», ha riferito la donna alla stampa locale.

«I miei figli stavano già soffrendo a causa di altre cose che sono successe nelle loro vite, di cui le persone nel quartiere erano a conoscenza, incluso Jordan Scott. Quindi mettere mio figlio di otto anni in un cestino ha riportato indietro tutti i ricordi del passato e non riusciva a capire perché qualcuno potesse farlo a una persona che non farebbe male a una mosca. Ha ancora gli incubi adesso. Jordan Scott è solo un bullo», ha poi proseguito la donna che ha aggiunto che la sua famiglia dopo quell'episodio è stata costretta a trasferirsi a causa del grave trauma riportato dai ragazzi.