Si lancia col bungee jumping, l'imbracatura si spezza: precipita e sopravvive Video

Mercoledì 24 Luglio 2019, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha riportato gravi ferite ma è sopravvissuto. E guardando la dinamica questo ragazzo può dirsi miracolato . Si è lanciato con il bungee jumping ma durante il volo l'imbracatura si è spezzata e lui si è schiantato. Sotto di lui non c'era un fiume, come solitamente accade, ma un cuscino gonfiabile che ha attutito l'urto. Le immagini sono impressionanti così come è glaciale la reazione dei presenti, ammutoliti subito dopo l'impatto. È successo in un parco della Polonia L'uomo, 39 anni, soccorso sul posto e trasportato d'urgenza in ospedale, ha riportatoma la sua vita non sembra in pericolo. La polizia ha avviato un'inchiesta sull'incidente e la struttura è stata posta sotto sequestro.