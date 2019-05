Ancora cristiani nel mirino: nuovo attacco contro una chiesa in. Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco a, nel nord del Paese, uccidendo 4 fedeli. Altri due sono rimasti gravemente feriti. Lo riferisce Radio France Internationale. Nell'ultimo mese si sono ripetuti gli attacchi contro i cristiani nel Paese, con oltre 15 vittime.LEGGI ANCHE: Burkina Faso, uccisi 4 cristiani: erano in processione, distrutta la statua della Madonna LEGGI ANCHE: Cristiani massacrati da un commando di 20 jihadisti in Burkina Faso: prete e 5 fedeli morti