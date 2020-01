Bus cade nel burrone: volo di 50 metri, almeno 15 morti

Bolivia, pullman finisce nel burrone: volo di 50 metri, almeno 15 morti. Sarebbero almeno 15 le persone sono rimaste uccise dopo che l'autobus sul quale viaggiavano è precipitato dall'autostrada nel vuoto per circa 50 metri a La Paz, in Bolivia. Lo riportano i media locali. Altre 19 persone che viaggiavano sul mezzo sono rimaste ferite, e sono state portate d'urgenza all'ospedale Arco Iris della capitale boliviana.

Il pullman era partito da Coripata per raggiungere la capitale boliviana La Paz. Gli investigatori ipotizzano un guasto meccanico come causa dell'incidente, nel quale il mezzo è caduto nel vuoto nelle prime ore di questo venerdì. La polizia ha riferito che c'è un fiume nel luogo dell'incidente e che quattro corpi sono stati recuperati in acqua, mentre le altre vittime sono state estratte dalle lamiere del bus.