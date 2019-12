Bus precipita in un burrone: almeno 25 i morti

Indonesia, bus in un burrone a Sumatra: morti. Tagico incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte su un pendio tortuoso nel distretto di Pagaralam. Un bus - probabilmente per un guasto ai freni - è precipitato in un burrone. Pesante il bilancio della tragedia: i morti sono almeno 25, quindici i feriti.



Leggi anche > Rapina alla sala slot: il titolare ucciso a sprangate dai banditi

Il mezzo è caduto per circa 80 metri schiantandosi in un torrente dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo in un tratta di strada con brusche pendenze.

Ultimo aggiornamento: 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA