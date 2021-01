Bus si ribalta e cade dal ponte: almeno dieci morti e 25 feriti a Cuba

Almeno dieci persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite in un grave incidente d'autobus a Cuba, secondo quanto rivelato dalle autorità. L'incidente è avvenuto sabato nei pressi del villaggio di Guines, a circa 50 chilometri a sud-est dell'Avana, nella provincia di Mayabeque, quando l'autista ha perso il controllo dell'autobus e il veicolo si è ribaltato cadendo da un ponte.

APPROFONDIMENTI UCRAINA Chernobyl, morto di Covid pilota che volò sul reattore... STATI UNITI Covid Usa, vaccinati i detenuti di Guantanamo? È rabbia... FLORIDA Vaccino, lascia il frigorifero spento per errore: distrutte 1.100...

Tre dei feriti sono in condizioni critiche. «Ci rammarichiamo per la perdita di preziose vite umane e dei feriti in un incidente d'autobus a Mayabeque. Le nostre condoglianze vanno a parenti e amici», ha scritto su Twitter il presidente cubano Miguel Diaz-Canel. L'autobus, che era stato noleggiato dal Ministero dell'Istruzione e trasportava insegnanti, stava viaggiando dall'Avana alla provincia di Granma. Gli educatori stavano tornando alle loro città natale mentre i loro alloggi nella capitale sarebbero stati temporaneamente riutilizzati come stazioni di quarantena per casi sospetti di coronavirus, hanno detto le autorità. Le indagini sulle cause dell'incidente sono in corso.

Ultimo aggiornamento: 08:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA