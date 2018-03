Venerdì 30 Marzo 2018, 19:43

Momenti di apprensione oggi pomeriggio nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato in parte evacuato e chiuso per circa un'ora a scopo precauzionale dopo che un bus-navetta aveva preso fuoco di fronte a uno degli ingressi. Un comunicato diffuso dalla direzione dello scalo ha fatto sapere che indagini sono in corso per stabilire le cause dell'episodio, apparentemente accidentale. Per spegnere le fiamme sono arrivate quattro autopompe dei vigili del fuoco dell'Essex Fire Service. Testimoni hanno raccontato di aver avvertito odore acre di bruciato nell'aeroporto e visto una fitta colonna di fumo all'esterno. Più tardi un tweet diffuso dalle autorità aeroportuali ha comunque annunciato l'avvio del ritorno alla normalità. Non si segnalano conseguenze per le persone.