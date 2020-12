Sisma, la comunità italiana in Croazia: c'è bisogno di tutto, aiutateci ad aiutare

«Aiutateci, c'è bisogno di tutto». L'appello della Comunità degli italiani in Croazia non lascia dubbi sulla drammaticità della situazione, a seguito del terremoto che ieri ha devastato la città di Petrinja.

«Care amiche e cari amici, cari sostenitori, soci, simpatizzanti, sponsor e amanti della Croazia - scrivono i promotori - come ben saprete, in questi due giorni post-natalizi la nostra terra è stata devastata da tre potenti scosse di terremoto, percepite fin in Abruzzo. La situazione è molto grave e sta peggiorando di ora in ora. In questo momento tragico il nostro Paese sta facendo i conti con la disperazione scaraventataci addosso da un nemico tanto invisibile, quanto devastante. In questo momento, cadaveri stanno emergendo dalle macerie: vite che erano, hanno aperto i regali di Natale l'altro giorno. E poi, tutto d'un tratto, non sono state più. In questo momento, mentre scriviamo questo appello seguendo le notizie col cuore in gola, tante persone la cui normalità è stata cancellata in pochi, incancellabili secondi, sono in pullman verso le aree meno colpite, come Zara, per cercare un rifugio. I regali di Natale, l'albero e il cenone sembrano appartenere a un'altra vita. Chi non ha più niente se non la paura ha bisogno di tutto: cibo, coperte, materassi, riparo, qualsiasi cosa. C'è bisogno di tutti noi, di tutti voi. La proverbiale ospitalità e accoglienza del popolo croato e di quello italiano si fanno trovare presenti all'appello».

La Comunità degli Italiani di Zara ha deciso di mettersi in prima linea, in quanto importante punto d'incontro e di riferimento, attivandosi per fornire beni di prima necessità per chi lotta contro il freddo, la fame e la disperazione a Petrinja, epicentro del sisma e zona maggiormente devastata.

«Siamo in costante collegamento con gli operatori sul posto, che ci segnalano la grave mancanza di container, coperte e cibo per offrire un riparo dal freddo e sfamare i tanti che da oggi hanno solo lacrime per piangere - spiega una delle volontarie - e in secondo luogo abbiamo deciso di mettere la nostra sede a disposizione di tutti coloro che arriveranno a Zara, per garantire un rifugio sicuro e il soddisfacimento dei bisogni primari. In questo momento tragico ed emergenziale, c'è bisogno dell'aiuto di tutti voi: anche la più piccola donazione può fare la differenza per chi ha perso tutto. Ci rivolgiamo alle banche, alle aziende, alle ONG, a privati cittadini, a chiunque possa e voglia aiutarci ad aiutare. Non abbandoniamo chi sta affrontando le pene dell'inferno. Per favore, ci appelliamo a voi per aiutarci ad aiutare. Chiamateci al numero +385 97 762 5261 (HR) o +39 334 100 9617 (IT) o scriveteci all'indirizzo cizadar.info@gmail.com per contribuire (IBAN della comunità è HR8624070001100044659), in misura delle vostre possibilità, ad alleviare le sofferenze di tutte le vite spezzate e stravolte dal terremoto. Grazie di cuore a nome loro e della nostra Comunità».

