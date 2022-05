Russia, in arrivo i caccia senza pilota "Okhotnik". «Possono individuare e colpire i bersagli in autonomia»

La Russia inizierà a produrre in serie i suoi caccia senza pilota “Okhotnik” nel 2023: lo ha detto l'amministratore delegato della società statale di armamenti Rostec, Sergey Chemezov, durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta la Tass. «Nel 2021 è stato presentato il primo modello e nel 2023 lanceremo la sua produzione in serie per equipaggiare il ministero della Difesa», ha affermato Chemezov.

