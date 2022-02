Costretta a scendere dall'aereo perché allergica alle noci. L'odissea di Sophie: «Non sapevo come fare»

Colpevole di essere allergica alle noci, è stata scortata fuori da un volo dell'American Airlines. E' quanto successo a Sophie Draper che, prima di salire sull'aereo da Londra a New York, è stata invitata a scendere dal mezzo. Come ha raccontato all'l'HuffPost, la 26enne ha cercato di avvisare la compagnia aerea della sua allergia alle noci, ma non c'era alcuna opzione online per farlo.

L'episodio è accaduto nel dicembre dello scorso anno, quando Sophie ha fatto il check-in insieme al suo ragazzo, il personale dell'aeroporto le ha detto di parlare con le persone al gate. La ragazza ha detto che il personale del cancello sembrava confuso quando ha menzionato la sua allergia alle noci. La sig.ra Draper ha poi parlato con il capo dell'equipaggio di cabina, il quale ha affermato che la compagnia aerea era «contrattualmente obbligata a servire noci miste calde in prima classe e business class», aggiungendo che era «contro la politica aziendale» fare annunci in cabina riguardo al cibo da allergie.

«Non ho alcun controllo sulla mia allergia alle noci - ha dichiarato Sophie - e sul pericolo che rappresenta per la mia vita se dovessi andare in anafilassi. Adulti e bambini con gravi allergie alle noci devono già affrontare molti ostacoli ai viaggi e alle esperienze, il minimo che le compagnie aeree potrebbero fare è prendere sul serio questa condizione di salute facendo annunci appropriati e sostituendo le noci con un altro spuntino» ha aggiunto.

Draper ha aggiunto che alcuni dipendenti di American Airlines sono stati utili, accompagnandoli al point della compagnia British Airways per trovare loro un'altra opzione di volo. Ha detto che la British Airways era più tollerante verso la sua allergia alle noci. «Hanno smesso di servire tutti i prodotti a base di noci, hanno fatto più annunci sulla presenza di un passeggero con un'allergia alle noci e hanno parlato personalmente con tutti i passeggeri», ha detto. Il loro viaggio è stato ritardato e il loro bagaglio è andato perso, portando la coppia a passare ore a New York per localizzarlo.

La signora Draper ha twittato della sua storia dopo che American Airlines non aveva risposto alla sua denuncia che aveva presentato più di un mese fa. A seguito delle notizie sul suo calvario, American Airlines l'ha contattata. «Proteggere la salute e la sicurezza di coloro che volano con noi è la nostra priorità ed è essenziale per il nostro scopo di prenderci cura dei nostri clienti mentre viaggiano» ha detto all'HuffPost un portavoce di American Airlines. «Ci dispiace di aver deluso la signora Draper e il suo compagno di viaggio durante questo viaggio, e il nostro team ha contattato per scusarsi» .