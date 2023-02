Ragazza di 18 anni trovata morta in un bosco: «Scomparsa dopo la lite con un uomo». Francia sotto choc

Il suo cadavere è stato rinvenuto in una foresta del Gard, vicino alla città di Salles-du-Gardon, nel sud della Francia dopo che Sihem, una ragazza di 18 anni, non era più tornata a casa e da una settimana era scomparsa e cercata ovunque. I sospetti sono caduti subito su Mahfoud, un uomo di 39 anni, di cui la giovane era innamorata, con cui lo scorso 25 gennaio era scoppiata una lite furibonda. Sarebbe stato il sospettato, interrogato dagli inquirenti, ad aver rivelato il luogo dove aveva lasciato il corpo.

Secondo le parole del 39enne, la ragazza era innamorati di lui, che la rifiutava perché era la cugina della sua ex. In un momento acceso del litigio, Mahfoud avrebbe messo una mano sulla bocca di Sihem, che sarebbe morta per soffocamento. Ora l'autopsia chiarirà i motivi della morte. «Ho assistito un uomo che ha deciso di affrontare la sua pesante responsabilità nella scomparsa di Sihem e porre fine a un'ansia insopportabile per i suoi parenti guidando gli investigatori. Sa che la sua colpa non è perdonabile ma il suo silenzio l'avrebbe solo peggiorata», sono le parole di Jean-Marc Darrigade, l'avvocato di Mahfoud.

La liceale aveva lasciato casa alle 23:10 di mercoledì 25 gennaio, ma da quella sera non ha più risposto al cellulare ed il padre, il giorno seguente ha denunciato la scomparsa della sua unica figlia femmina, nata in una famiglia di quattro figli maschi. Secondo le testimonianze raccolte dai gendarmi, Mahfoud avrebbe convinto Sihem a fingere di essere un ostaggio per truffare pericolosi trafficanti di droga della regione di Nîmes, che avrebbero rubato stupefacenti. Ma questa pista alla fine è stata scartata, e gli inquirenti ritengono che il 39enne sia l'unico protagonista del dramma.