Ucraina, cadaveri russi ammassati nei vagoni freezer: «Mosca li ha abbandonati», e Kiev offre una sepoltura

Migliaia di cadaveri dei soldati russi abbandonati in Ucraina. Sono ammassati in vagoni-frigo di treni lasciati a Kiev o gettati in alcuni campi del Donetsk, a Est dell'Ucraina, ma anche per strada a Kharkiv. Non vengono riportati a Mosca, perché in patria il ritorno di un alto numero di salme rischia di causare dissenso e scoraggiamento. Putin, durante la parata sulla piazza Rossa, ha reso omaggio ai caduti in Ucraina, ma fino ad oggi non si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati