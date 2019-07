Meteorite cade in una risaia indiana, agricoltori in fuga

Suspected meteorite chunk lands in Bihar's Madhubani district https://t.co/zL2qP9dhCX pic.twitter.com/GCkiKG62bd — NewSpace India (@NewSpaceIndia) 24 luglio 2019



Venerdì 26 Luglio 2019, 16:20

In India, un meteorite è caduto in un campo coltivato a riso, spaventando gli agricoltori.Una palla di fuoco delle dimensioni di un pallone da calcio è atterrata in una risaia nel distretto di Madhubani, nello stato di Bihar nell'India orientale, secondo quanto riferito da Times of India.I coltivatori hanno raccontato a Ashok di aver visto «un oggetto simile a una palla di fuoco che scendeva dal cielo» e che atterrando ha creato un buco profondo 1,5 metri. L'oggetto trovato pesa 13 chili e ha un colore marrone.Il meteorite verrà trasferito in un centro scientifico nella città di Patna per essere analizzato.