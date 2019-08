Egitto, esplosione in un ospedale al Cairo: almeno 19 morti

Lunedì 5 Agosto 2019, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 08:19

Il governo egiziano ha dichiarato lo stato di allerta nazionale dopo l'esplosione avvenuta vicino a un centro oncologico del Cairo. Diciannove persone sono state uccise e altre 30 ferite: lo riferisce il ministero della Sanità. L'esplosione si è verificata fuori dal National Cancer Institute, nel distretto meridionale di, dipo che un'automobile si lanciata contromano e ad alta velocità contro altre vetture davanti all'edificio, non lontano dalla famosa piazza Tahrir L'esplosione ha anche causato un grande incendio che è stato estinto, secondo i media statali. Il ministero della Sanità ha dichiarato di aver evacuato i pazienti dal centro di oncologia ad altri ospedali del Cairo.Ancora sconosciute le cause che hanno provocato l'incidente. Secondo l'agenzia Mena, le vittime sarebbero semplici passanti e automobilisti. Il ministero dell'Interno ha ordinato lo stato di allerta «per gestire la situazione e assicurare la migliore assistenza possibile alle persone coinvolte». Un addetto alla sicurezza della banca che si trova sul lato opposto dell'ospedale ha riferito di aver «sentito un'esplosione e il vetro dell'entrata della banca è stato frantumato». Gli incidenti stradali sono comuni in Egitto. L'agenzia statistica ufficiale del paese afferma che 8.000 incidenti l'anno scorso hanno causato oltre 3.000 morti e 12.000 feriti.