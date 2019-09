Giovedì 19 Settembre 2019, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco nella sua auto ad Amsterdam da due uomini in motorino il difensore olandese Kelvin Maynard.Il giocatore, 32enne originario del Suriname, è stato immediatamente soccorso ma non c'era ormai più nulla da fare, la polizia locale è ora alla ricerca di due sospetti che alcuni testimoni hanno visto allontanarsi dal luogo dell'agguato con uno scooter nero.Maynard, giocatore del Quick Boys (squadra amatoriale olandese), in carriera ha giocato anche in Eredivisie vestendo tra le altre le maglie di FC Volendam, Olhanense, Kecskemét, FC Emmen, Royal Antwerp, Burton Albion e SV Spakenburg.