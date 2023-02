Caldo da record a Rio de Janeiro che registra una sensazione termica di 58ºC

La città brasiliana di Rio de Janeiro, normalmente molto calda, sta patendo una forte ondata di caldo torrido.

Come riporta la stampa locale, sabato scorso, nel quartiere di Santa Cruz, nella zona ovest, la sensazione termica percepita registrata è stata di 58°C alle 15:00 ora locale, secondo quanto riferito da Alerta Rio, che monitora le temperature.

In altri quartieri della capitale Rio de Janeiro, il caldo registrato è stato simile a quello di Santa Cruz, che ha reso l'aria quasi irrespirabile, portando la popolazione a ricorrere a ogni tipo di strategia per cercare, almeno, di alleviare il caldo.

La minima, registrata ad Alto da Boa Vista, un luogo elevato e densamente boscoso, è stata di 40,3° C alle 13:45.

Alla disperata ricerca di un po' di sollievo, le persone si sono recate in spiaggia, dove però sono rimaste sorprese da un fastidioso fenomeno dovuto proprio alle alte temperature: uno spesso strato di alghe, che ha impedito alla maggior parte di loro di entrare in acqua.