California, auto in fiamme carica di bombole di gas sfonda ingresso base militare di Travis

Un' auto carica di bombole di gas propano ha sfondato l'ingresso principale della base aerea militare Travis nel nord della California esplodendo in fiamme dopo che il conducente avrebbe appiccato deliberatamente il fuoco. L'uomo è morto all'interno della vettura. Lo riferisce la Cbs. Gli investigatori, tra cui c'è anche l'Fbi, stanno trattando l'episodio come un possibile atto di terrorismo. Non ci sono stati spari e i vigili del fuoco hanno spento le fiamme.



Il conducente è stato identificato ma le sue generalità non sono state diffuse. La Travis Air Force Base è un importante terminal per gli aerei cargo militari e da trasporto sulla costa occidentale, che supporta le operazioni nel Pacifico. Ospita circa 7000 persone.

Venerdì 23 Marzo 2018, 02:10 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA