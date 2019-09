California, barca a fuoco vicino a Santa Cruz: almeno 30 morti, 5 in salvo

California dove almeno 30 persone sarebbero morte nell'incendio di una barca a largo delle coste, vicino all'isola di Santa Cruz che fa parte del Parco nazionale delle Channel islands, a nord di Los Angeles. La guardia costiera sarebbe riuscita a portare in salvo solo 5 membri dell'equipaggio che erano stati in grado di lasciare l'imbarcazione da soli. L'incendio ha colto le vittime nel sonno. Strage indove almeno 30 persone sarebbero morte nell'di unaa largo delle coste, vicino all'isola diche fa parte del Parco nazionale delle Channel islands, a nord di. La guardia costiera sarebbe riuscita a portare in salvo solo 5 membri dell'equipaggio che eranoL'incendio ha colto le vittime nel sonno.

Lunedì 2 Settembre 2019

Si tratta di un'imbarcazione commerciale di circa 33 metri che si chiama Conception ed era partita sabato per una crociera di tre giorni per fare immersioni subacquee. Doveva rientrare stasera. Era fuori per il lungo weekend del Labor Day, che negli stati uniti conclude la stagione estiva. A bordo c'erano 39 persone. I morti presunti sono quindi 34.C’è una forte condizione di nebbia nella zona, per cui i vigili del fuoco e la guardia costiera sperano che qualcuno sia riuscito a buttarsi in acqua e a nuotare fino alle isole. Durante la notte queste barche turistiche attraccano piuttosto vicino alle isole, quindi c’è qualche speranza che qualcuno si sia potuto salvare nuotando, ma bisogna aspettare il pieno giorno per passare con gli elicotteri e ispezionare la zona meglio.