California e incendi, nuovo bilancio: 23 morti

Domenica 11 Novembre 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOS ANGELES - Anche la luna è rosso fuoco in questa notte californiana.Mentre il bilancio si aggrava di ora in ora: 23 morti e 300mila sfollati.Atmosfere surreali e drammatiche: il cielo è grigio di fumo e l’aria puzza di bruciato.Qui è da giorni che continua a piovere cenere.Nel frattempo Trump, giunto a Parigi per le celebrazioni legate alla fine della Prima Guerra Mondiale, affidandosi al solito Twitter, attacca.Poi corregge il tiro e rende omaggio agli eroi di questi giorni: ufficiali delle Forze dell’Ordine e, su tutti, Vigili del Fuoco.Da Malibù, a brevi il commento video di Luca Marfé