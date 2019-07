California, sparatoria al food festival: quattro morti, ucciso anche il killer

Quattro morti e 15 feriti. È il bilancio preliminare della sparatoria al Gilroy Garlic Festival. Lo afferma la polizia di Gilroy, spiegando che il killer è stato ucciso. Gli investigatori stanno anche valutando la pista di un secondo sospettato che avrebbe avuto un ruolo di supporto.

Perché sono molto arrabbiato». È la risposta che il killer del Gilroy Garlic Festival ha dato a chi gli chiedeva perché stava sparando sulla folla. Secondo quanto raccontato da Jack van Breen, il cantante del gruppo Tin Man che si stava per esibire al festival, l'uomo indossava una maglietta verde e un fazzoletto sul grigio intorno al collo. Sembrava avere un fucile d'assalto. Quando ha iniziato a sparare il gruppo si è nascosto e van Breen ha sentito qualcuno chiedergli: «perché lo fai?». «Perché sono molto arrabbiato» è stata la risposta.

Lunedì 29 Luglio 2019, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa dell'aglio si trasforma in tragedia. Colpi di arma da fuoco contro la folla durante il Gilroy Garlic Festival, in California , appuntamento gastronomico che richiama ogni anno decine di migliaia di persone: il bilancio preliminare è di almeno quattro morti. I video postati su Twitter mostrano scene di panico, con la gente che fugge sentendo in sottofondo colpi di arma da fuoco. Le informazioni sull'accaduto sono ancora poco chiare. Alcuni media locali parlano di due sospettati di cui uno morto e uno in fuga, altri di un solo killer che è riuscito a scappare. La testimone Julissa Contrera parla di un uomo bianco sui 30 anni, in possesso di un'arma semiautomatica. «Aveva un fucile, sparava in tutte le direzioni. Era in grado di sparare tre o quattro colpi al secondo» dice Contrera a Nbc. «Era preparato per il gesto» aggiunge.Secondo altri testimoni il presunto attentatore era vestito in assetto militare, con giubbotto antiproiettili e pantaloni stile militare. «Sembrava volesse uccidere il maggior numero di persone possibili», riferisce un'altra testimone. «La polizia è sulla scena della sparatoria a Gilroy, in California. Secondo le informazioni chi ha sparato non è stato ancora fermato. State attenti!» twitta il presidente americano, Donald Trump, poco dopo che le indiscrezioni sulla sparatoria sono iniziate a rimbalzare sui social. La Cnn riferisce di un fucile e di munizioni rinvenute sulla scena del crimine. La sparatoria è avvenuta nella giornata conclusiva del festival.Il Gilmroy Garlic è un appuntamento annuale che ruota intorno all'aglio, di cui Gilmroy è un importante produttore. Marie Blankley, il sindaco di Gilmroy, parla di una «tragedia». «È orribile» twitta il governatore della California, Gavin Newsom. Esprime la sua vicinanza alla cittadina della California anche Kamala Harris, la senatrice democratica candidata alla Casa Bianca. «Nel nostro Paese c'è un'epidemia di violenza con armi da fuoco che non possiamo tollerare» afferma. L'incidente riapre infatti il dibattito sulle armi negli Stati Uniti, con la sparatoria avvenuta in California, uno degli stati americani con le legge più rigide sulle armi.