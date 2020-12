Migliaia di sfere trasparenti coprono le spiagge della California: «Mai visto nulla del genere»

Lo scorso fine settimana alcune spiagge di Orange County, California, USA, sono state coperte da migliaia di piccole sfere trasparenti aventi le dimensioni di una biglia, sorprendendo i residenti della zona che non avevano mai visto nulla di simile prima, secondo quanto riferiscono i media locali.

Queste misteriose palline simili alla gelatina sono state identificate come ribes di mare o pleurobrachia pileus, appartenenti alla famiglia dei tenofori. «L'intera spiaggia era coperta. Ho lavorato sulla spiaggia per 30 anni e non li ho mai visti prima», ha raccontato Danielle Snyder, ufficiale del servizio di State Park.

And now we have "sea gooseberries" in OC because it's 2020! https://t.co/W0MJfySICO — Suzanne Haggerty (@SuzHaggerty) December 22, 2020

La comparsa dei ribes di mare ha suscitato grande interesse sia da parte dei residenti che dei turisti. Uno specialista ha spiegato sui social che queste creature sembrano meduse e hanno una specie di pettini formati da migliaia di ciglia che permettono loro di muoversi.

Il ribes di mare non è pericoloso per l'uomo, ma è pericoloso per piccoli organismi come uova o larve, che intrappolano con i loro due tentacoli.

