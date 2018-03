California, uomo armato in ospizio reduci di guerra: ostaggi

Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in corso.

La polizia ha isolato l'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa, che è l'istituto del genere più grande del Paese e ospita circa 1.000 persone. Le autorità riferiscono che l'uomo è amato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile.

Venerdì 9 Marzo 2018, 20:54 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 22:58

