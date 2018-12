Annusa i calzini ogni sera, ricoverato per un'infezione ai polmoni

La stampa inglese rivela che l’uomo ogni sera si toglieva scarpe e calzini e prima di mettere questi ultimi a lavare, se li annusava per bene. Finché non si è sentito male e, una volta in ospedale, gli è stata diagnosticata un’infezione ai polmoni. I medici, ricostruendo le abitudini del paziente, hanno dichiarato che potrebbero essere state proprio le spore dei calzini sporchi ad aver causato questa infezione che gli ha provocato un ricoverto e una lunga degenza.

Aveva il vizio ditutte le sere: un vizio che ha pagato caro. Un rito che si è rivelato tanto dannoso da costargli un ricovero d'urgenza in. Una storia che ha dell’incredibile, quella riportata dal Mirror : un uomo di Zhengzhou, a sud est della Cina, è stato ricoverato in ospedale con un’contratta dopo aver inalato i funghi che si erano formati nelle scarpe a causa dei piedi sudati che annusava puntualmente ogni sera, quando si toglieva la scarpe rientrato a casa.