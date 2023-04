Cambia sesso dopo le accuse di molestie dell'ex e si difende: «Non poteva essere violenza»

«Non poteva essere violenza». Si difende così un uomo (ora donna) che ha cambiato sesso dopo essere stato accusato di molestie nei confronti della sua ex partner. Un caso insolito, che si è verificato ad Alicante e che ora è arrivato alla Corte Suprema spagnola. Non si è ancora arrivati ​​al processo, ma la Procura per la violenza di genere delegata a questa provincia ha consultato il suo omologo presso l'Alta Corte per ricevere istruzioni su come presentare il processo per far sedere l'imputato sul banco dei giudici.

Il reato

Il reato di violenza di genere mira a punire la violenza fisica e/o psicologica esercitata da un uomo nei confronti di una donna, a condizione che esista o sia esistita tra loro una relazione sentimentale, formalizzata o meno, e indipendentemente dal fatto che convivano o non lo abbiano mai fatto.

La legge

Lo scorso febbraio in Spagna è stata approvata la Trans Law. L'articolo 46, al comma 4, indica che «colui che rettifica la menzione anagrafica del sesso passando dal sesso maschile a quello femminile può essere beneficiario di provvedimenti di azione positiva adottati proprio a favore delle donne (...) per un'effettiva parità di donne e uomini in situazioni generate dall'entrata in vigore della modifica dell'iscrizione, ma non rispetto alle situazioni giuridiche precedenti alla rettifica dell'iscrizione». Quindi non dovrebbe applicarsi in questo caso, dove gli episodi sono avvenuti prima del cambio di sesso.

La pronuncia

Sebbene sembri che in questo caso non vi siano dubbi sull'origine dell'accusa per violenza di genere, il procuratore delegato per questa materia ad Alicante, Gonzalo Pedreño, ha sollevato una domanda al suo omologo presso la Procura suprema affinché pronunciarsi in merito prima di formulare l'accusa.