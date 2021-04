Cameriera uccisa dall'ex fidanzato nel ristorante dove lavorava e davanti ai clienti

La polizia dell'Ohio ha arrestato un uomo responsabile di aver sparato a una cameriera in un ristorante Bob Evans, secondo quanto riportato dai media locali.

Richard James Nelson, 54 anni, è entrato nel locale mentre Rebecca Jean Rogers, 38 anni, serviva più di una dozzina di clienti. L'uomo ha aperto il fuoco su Rebecca e poi è scappato dalla porta del retro.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Foggia, uccide la moglie e si spara: morto anche il marito. In camera... LA VIOLENZA Donna uccisa dal marito a Napoli, l'uomo obbligava anche i figli... LECCE Noemi, seppellita viva a 16 anni e offesa nell'onore. «Non...

I clienti, presenti al momento della sparatoria, si sono rifugiati sotto i loro tavoli e nessun altro rimase ferito.

L'unica vittima è stata Rebecca, che nonostante sia stata immediatamente trasferita in ospedale è morta poco dopo per le molteplici ferite da arma da fuoco.

Richard James Nelson si è nascosto per tutto il giorno, tuttavia intorno alle 20:30 ora locale è stato arrestato nella città di East Canton, a sud di Cleveland. È stato accusato di omicidio aggravato, ma non si è ancora dichiarato colpevole dell'accusa.

Le indagini hanno rivelato che Nelson è l'ex fidanzato di Rebecca e ha già riportato condanne penali nella contea.