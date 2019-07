Camion inglesi bloccati alla frontiera di Dover in caso di Brexit senza accordi

Lunedì 1 Luglio 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 13:01

Nel caso di una(Brexit senza accordi), i camion inglesi rischiano di non poter più attraversare la Manica per raggiungere la Francia. È quanto ha affermatocapo della, al, presidente e direttore generale del, ha confermato l'indiscrezione: «Esiste un accordo con le compagnie di navigazione disecondo cui a qualsiasi camion che non abbia tutti i permessi e le carte in regola non sarà consentito salire a bordo e sarà rimandato indietro», ha affermato.Anche gli operatori portuali e logistici olandesi, dotati di nuovissime strutture doganali elettroniche, hanno sollevato preoccupazioni sulla mancanza di preparazione da parte degli inglesi. Il governo olandese ha investito 100 milioni di sterline in tecnologia e personale, tra cui 900 funzionari doganali e 100 veterinari per affrontare una potenziale "no deal" Brexit - ma sta mettendo in guardia sul fatto che le imprese britanniche devono prepararsi in tal senso. Il sito web olandese dei porti avverte che gli operatori britannici dovranno dotarsi di un codice EORI, ma verranno presi in considerazione anche altri permessi.