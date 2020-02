Scoperto cimitero di 3000 anni fa sotto un campo di calcio in Belgio

Gli archeologi belgi hanno scoperto un cimitero che potrebbe risalire a 3000 anni fa posto sotto al campo di calcio della squadra KVV Schelde della località Schellebelle, nel comune di Wichelen, come riporta il Brussels Times.



Nel cimitero cerimoniale sono stati rivenuti anche resti di ossa bruciate, poiché, secondo gli esperti, a quel tempo c'era l'usanza di cremare i defunti e seppellire i loro resti in modo che non attirassero animali selvatici.

I resti potrebbero risalire all'età del bronzo, poiché il sito assomiglia molto ad altri posti del genere la cui età è già stata stabilita, secondo quanto immaginato dagli archeologi.

«Questi resti indicano una civiltà centenaria. Ci insegnano molto anche sui rituali funebri di quel tempo. Abbiamo trovato urne, ceneri e ossa bruciate», ha raccontato l'archeologa Clara Thys, che fa parte della team di ricerca.



Nonostante l'importanza archeologica del ritrovamento, il sito verrà nuovamente coperto con uno strato di terreno e uno di erba in modo che la squadra di calcio possa riprendere a giocare.