Canada, seppelliti 751 bambini in 17 fosse: il motivo svelato da una comunità di indigeni

751 corpi di bambini ritrovate in 17 fosse. La scoperta è avvenuta in Canada. Ricerche via radar hanno rivelato, vicino a una ex scuola residenziale cattolica canadese della Columbia britannica. Lo riferisce la Canadian press citando la «First Nation Tseshaht» (una comunità di indigeni in Canada) che sta pubblicando i risultati di una ricerca preliminare sulle tombe anonime individuate sul terreno di un'ex scuola residenziale.

Svelato il motivo?

Il cimitero si trova nei pressi dell'ex Marieval Indian Residential School, situata nell'area della Cowesses First Nation, nel sud del Saskatchewan. Più di 150 mila bambini nativi in Canada furono costretti a frequentare le scuole cristiane finanziate dallo Stato dal 19mo secolo fino agli anni '70 nel tentativo di isolarli dall'influenza delle loro famiglie e della loro cultura, cristianizzarli e assimilarli nella società dominante, che i governi precedenti consideravano superiore.

Il governo canadese ha ammesso che i maltrattamenti e gli abusi fisici e sessuali erano dilaganti, con studenti picchiati perché parlavano la loro lingua madre. Quell'eredità di abuso e isolamento è considerata dai leader indigeni come una delle cause principali dei tassi epidemici di alcol e tossicodipendenza nelle riserve. Nell'aprile dello scorso anno papa Francesco ha chiesto scusa per i crimini commessi con la complicità della chiesa, e nel luglio successivo si è recato in Canada e ha incontrato i rappresentanti delle comunità indigene.

Le parole degli indigeni Tseshaht

La Prima Nazione Tseshaht ha annunciato martedì in una conferenza stampa che sono state trovate 17 potenziali tombe non segnate grazie all'uso del radar di penetrazione del terreno nell'ex scuola residenziale indiana di Alberni, sull'isola di Vancouver.

Ma solo il 10% dei 300 ettari dell'area è stato coperto, e altri potrebbero essere trovati man mano che le ricerche proseguono.

I bambini di oltre 100 First Nation della Columbia Britannica sono stati costretti a frequentare la scuola, che ha operato dal 1900 al 1973, prima da una società missionaria femminile presbiteriana e poi dal 1923 al 1969 dalla Chiesa Unita del Canada. In seguito è stata rilevata dal governo.

Le prime ricerche hanno rilevato che almeno 67 bambini sono morti nella scuola, ma il consigliere capo eletto della Tseshaht, Ken Watts, ha affermato in una dichiarazione che la cifra potrebbe essere più alta.

«Non sapremo mai il numero esatto di bambini che non sono riusciti a tornare a casa. Tuttavia, siamo impegnati come Nazione e comunità di custodi a scoprire la verità e a onorare i sopravvissuti e i bambini che non sono tornati a casa», ha detto Watts. Il numero di bambini che hanno frequentato la scuola nei suoi quasi 75 anni di storia non è disponibile.

Canada First Nation finds 17 potential unmarked graves https://t.co/l1NcvVP7sF pic.twitter.com/SJ1hm8IBjg — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 22, 2023

Gli abusi sessuali

Tuttavia, la scuola ha acquisito notorietà in quanto sede di alcuni dei peggiori abusatori sessuali che hanno operato nelle 139 scuole residenziali.

Nel 1995, un uomo che è stato supervisore dal 1948 al 1968 è stato condannato a 11 anni per aver abusato sessualmente di 16 ragazzi. I bambini venivano corrotti con barrette di cioccolato per compiere atti spregevoli e altri bambini venivano picchiati a tarda notte, quando il supervisore era spesso ubriaco.

Il giudice della Corte Suprema della British Columbia Douglas Hogarth ha definito Arthur Plint, 77 anni, al momento della sentenza, un «terrorista sessuale». Le vittime avevano un'età compresa tra i 6 e i 13 anni.