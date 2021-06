Canada, nuova scoperta choc: ritrovate centinaia di tombe con resti di bambini vicino a una scuola cattolica

I resti di bambini nativi americani sono stati ritrovati nei pressi di un'altra ex scuola cattolica in Canada, la Marieval Indian Residential School di Saskatchewan. Lo hanno reso noto con un comunicato le comunità indigene della Federation of Sovereign Indigenous First Nations senza specificare il numero dei corpi ritrovati, ma facendo capire che è superiore a quello dei resti di 215 bambini ritrovati il ​​mese scorso nei pressi della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati