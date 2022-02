Canada, la protesta dei camionisti no vax: «È stato d'emergenza»

I camionisti contro i politici, le proteste contro le leggi, la libertà contro la paura.

In una parola sola?

La rivoluzione.

In Canada sta succedendo il finimondo, un’orizzonte di quiete non si intravede nemmeno e Trudeau è ancora svanito in una qualche località nascosta.

Ottawa è invasa, e ufficialmente in stato di emergenza.

Un esercito di cittadini esasperati e liberi tiene sotto assedio la capitale e potenzialmente l’America intera, addirittura il mondo. Già. Perché, per quanto possa sembrare a primo acchito esagerato, nessuno è in grado di prevedere l’effetto domino generato, tra Covid e restrizioni, dalla forza della ribellione.

La ragione dello scontro è questa: il “Convoglio della Libertà” si batte contro l’obbligo vaccinale che era stato imposto a tutti i camionisti canadesi per poter varcare il confine con gli Stati Uniti. Attenzione, però: “era stato” perché a distanza di pochi giorni il governo di Ottawa e il suo premier letteralmente fuggitivo, messi a ferro e fuoco, si sono già visti costretti a revocare proprio lo stesso obbligo.

Vittoria plateale dei manifestanti, dunque.

Che, tuttavia, di tutto hanno voglia, meno che di fermarsi.

Il caos, infatti, infiamma ancora e paradossalmente ancora più di prima. E la ragione è dichiarata ed è chiarissima: via, sùbito, qualsiasi forma di imposizione e di restrizione legata al Covid-19.

Dopo due anni di emergenza, queste persone, questi lavoratori cui si sono mescolati uomini e donne provenienti da ogni dove, chiedono a gran voce un effettivo e definitivo ritorno alla normalità. Che sia assoluta, però. Senza ripensamenti né ricadute. Insomma qualcuno, diritti, democrazia e costituzione, pare se li ricordi ancora.

Qualcuno che qualcun altro vorrebbe provare persino a schedare: no vax, complottisti, suprematisti, e via dicendo. E invece no: sono “soltanto” camionisti. Lavoratori, appunto. Loro e un sacco di gente attorno. Con le strade collassate, con le vie d’accesso al Paese spesso e malvolentieri bloccate, con le persone, tra cui ne spiccano tante vaccinate, che si sentono profondamente stanche e parecchio discriminate.

Ora la domanda da porsi è questa: questa storia finisce in Canada? O continua oltre e dove?

I più preoccupati di tutti sono certamente i vicini di casa statunitensi, e in generale americani.

Ma il mondo intero osserva teso.

Specie certi governi, che temono certi di ritorni di fiamma, di normalità, di libertà.



«Obbligo di libertà»