Canarie, l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja continua: a La Palma raggiunte oltre 100 case, 5000 evacuati VIDEO

Continua l'eruzione del complesso vulcanico Cumbre Vieja a La Palma, una delle isole Canarie: secondo quanto fatto sapere ai media iberici dalle autorità locali, sono già circa 100 le case danneggiate dalla lava, che prosegue il suo percorso verso la costa a una velocità di 700 metri all'ora.

Il presidente regionale delle Canarie, Ángel Víctor Torres, ha affermato alla radio Cadena Ser che ultime ore non sono avvenute nuove evacuazioni e non ne sono previste di ulteriori, per cui gli sfollati rimangono circa 5.000. A La Palma è presente anche il premier spagnolo Pedro Sánchez, che stamattina ha in previsione un incontro con persone della zona e con i responsabili delle operazioni d'emergenza.

«I cittadini di La Palma devono rimanere tranquilli, la loro sicurezza è garantita», ha detto ieri sera poco dopo il suo arrivo sull'isola. I vulcanologi consultati dalla stampa iberica affermano che al momento non è possibile prevedere quanto durerà l'eruzione, ma è possibile che vada avanti per «settimane» o mesi. Sánchez ha spiegato che uno dei principali motivi d'allerta è che possano scoppiare incendi, per cui sono già attivi pompieri e militari oltre alla polizia e alla Guardia Civil.