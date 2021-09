Canarie, la lava avanza e ora è allarme per il rischio di gas tossici

Gas tossici, piogge acide e paura. La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja, in eruzione da domenica sull'isola di La Palma (Canarie), si sta addentrando nel nucleo urbano di Todoque — i cui circa 1.200 abitanti sono già stati evacuati — mentre avanza, lentamente ma inesorabilmente, verso la costa. Lo riportano diversi media iberici, che mostrano i tentativi di alcuni residenti in questa località, tornati per salvare il salvabile prima che le loro case vengano, con ogni probabilità, travolte e distrutte dal materiale vulcanico, mentre dal cielo piovevano ceneri.

Lava spewed from the volcano on the Spanish island of La Palma overnight, with slow motion footage showing rivers of molten rock pouring onto the island.



The initial eruption followed a week of thousands of small earthquakes.



