Perse la mascella per un cancro: gliela fanno «ricrescere» di 9 cm con una cura rivoluzionaria

Una donna di 55 anni di Wolverhampton,, che aveva perso la mascella e parte della bocca a causa di un tumore è, a partire dalla sua pelle e dalle sue ossa. La donna aveva subìto una drammatica distruzione del mento più di 2 anni fa, a causa di un tumore. Da allora la donna non era più stata in grado di mangiare, bere e parlare, ritirandosi dal suo lavoro come postina. Grazie a un nuovo trattamento, i chirurghi di Nottingham e Wolverhampton hanno ricostruito la mascella della donna, 'stirando' e allungando tessuti e ossa intorno a un'impalcatura.A descrivere il risultato di un innovativo trattamento è il team del Nottingham University Hospital Trust, che lo ha eseguito qualche mese fa. Noto come osteogenesi distrazionale, il processo è impiegato da diversi anni, ma non sarebbe mai stato usato in questo modo prima, ha assicurato alla Bbc online Dilip Srinivasan, chirurgo maxillo-facciale del Nottingham University Hospitals Trust. Un 'telaio' realizzato al Queen's Medical Center di Nottingham ha svolto il ruolo di 'impalcatura' e da gennaio ha consentito alla mandibola della paziente di crescere di 9 cm. I chirurghi sperano di eseguire l'ultimo intervento chirurgico necessario a rimuovere l'impalcatura a maggio.La Blunden ha scoperto per la prima volta un nodulo sotto la lingua nel gennaio 2015; dopo la diagnosi ha rimosso ghiandole, mento, labbro inferiore e parte della lingua. In seguito a due precedenti tentativi di ricostruire la mascella con innesti di pelle, entrambi falliti, la donna è stata sottoposta alla procedura e ora spera di veder cambiare in meglio la sua vita.«Avendo vissuto così per 2 anni - testimonia - ho iniziato a pensare che la mia vita sarebbe stata questa. Ora ho molta più fiducia in un futuro diverso». Dal canto suo Srinivasan sottolinea: «Siamo riusciti a ottenere questo risultato in pochi casi prima, ma non avevamo mai tentato» questo approccio «su un paziente senza ossa, pelle e muscoli. Quando non c'è mascella, non c'è alcuna forma da seguire, e senza una forma da seguire tutto crescerà in linea retta».