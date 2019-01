Il cane cade nel pozzo, lui muore per salvarlo: la tragedia a 60 km dal paese di Julen

Lunedì 28 Gennaio 2019, 22:02 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 22:03

Dopo la tragedia di, il bimbo di due anni morto dopo essere caduto in un pozzo illegale, la provincia di, in Spagna, è stata colpita da un dramma analogo. Undi, infatti, èmentre tentava di salvare il proprio, caduto in unCome riportano 20minutos.es La Informaciòn , la tragedia è avvenuta a, a circa 60 chilometri di distanza da, il paesino divenuto tristemente famoso per la morte del piccolo. L'uomo, un, era uscito di casa domenica mattina, poco prima di mezzogiorno, insieme al suo, per fare una passeggiata. I familiari, non vedendolo rincasare, nella serata di ieri avevano denunciato la sua scomparsa. Le forze dell'ordine si sono immediatamente attivate nelle ricerche, e alla fine, nella notte, hanno fatto la più triste delle scoperte.Sia l'uomo che il suo cane, infatti, erano: i corpi sono stati recuperati dal pozzo e sono partite le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti non hanno scartato alcuna ipotesi, compresa quella del suicidio, ma al momento quella più plausibile è che l'uomo si sia calato nel pozzo per soccorrere il suo cane, caduto accidentalmente, per poi trovare la morte.