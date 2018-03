Cane muore dopo viaggio nella cappelliera dell'aereo: bufera sull'equipaggio della United Airlines

Mercoledì 14 Marzo 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova grana per United Continental: un cane muore durante il volo dopo che i proprietari sono stati costretti dall'equipaggio a farlo viaggiare nella sua gabbietta ma all'interno delle cappelliere.Un incidente che scatena l'ira della rete e che rischia di infliggere un nuovo colpo alla reputazione della società. United è stata travolta dalle critiche lo scorso anno per il video choc che riprendeva un passeggero rimosso a forza da uno dei suoi aerei a Chicago. «È stato un tragico incidente che non sarebbe mai dovuto accadere, in quanto gli animali non dovrebbero mai essere collocati nelle cappelliere. Ci assumiamo la piena responsabilità di questa tragedia», afferma la compagnia aerea.