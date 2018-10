Il cane scappa in strada, bimba si precipita a salvarlo: morti travolti da un'auto

Martedì 30 Ottobre 2018, 21:07 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 21:19

Una ragazzina di 12 anni è morta sabato scorso mentre cercava di mettere in salvo il suo cane, che era scappato nel bel mezzo di una strada molto trafficata.è stata investita da un'auto insieme al suoe, per nessuno dei due, c'è stata via di scampo. L'incidente è avvenuto a Lexington, in Virginia, dove la ragazza stava addestrando il proprio cucciolo a stare fuori casa. Chase si è messo a correre e JennaRae l'ha inseguito nel bel mezzo della Route 60, una strada apercorrenza veloce, cercando di evitare il peggio. La giovanissima sarà seppellita insieme al suo amato cane.«L'aveva comprato con i suoi soldi - spiega la madre della ragazza - era il suo bambino». La famiglia ha avvuiato ua raccolta fondi online , che ha già raccolto 20mila dollarsi per coprire le spese del suo funerale. «JennaRae sarà ricordata per sempre come una ragazzina dolce, energica, amante dei cani. Una ragazzina che ha toccato la vita di molti», si legge sul sito GotFundMe, dove è avvenuta la raccolta fondi. La polizia sta ancora indagando per fare chiarezza sull'incidente.