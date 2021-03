Biden, i cani allontanati dalla Casa Bianca per «aggressione a un addetto alla sicurezza»

Per Joe e Jill Biden la grana che non ti aspetti: la first couple americana è stata costretta a rispedire i due pastori tedeschi di famiglia, Major e Champ, nella propria abitazione in Delaware dopo che uno dei due cani è stato protagonista di un comportamento aggressivo all'interno della Casa Bianca.

Lo riporta la Cnn. Major, 3 anni, adottato dai Biden nel 2018, avrebbe morso un addetto alla sicurezza della residenza presidenziale.

President Biden's Dogs Booted From White House After Biting Incident https://t.co/BXo5ixgoGL — TMZ (@TMZ) March 9, 2021

L'identità della persona coinvolta non è stata rivelata, ma l'episodio sarebbe stato così serio da consigliare l'allontanamento dei cani tornati ora a Wilmington. Non sarebbe la prima volta in cui Major ha mostrato un atteggiamento aggressivo da quando è arrivato alla Casa Bianca, abbaiando e alcune volte saltando verso membri dello staff e della sicurezza.

