Muore congelato dopo essere stato cacciato di casa dal padre per aver fumato uno spinello. Lyndon Turner, 19 anni, è stato trovato senza vita in stato di ipotermia nel villaggio di Chobham, nel Surrey. Il giovane aveva provato a cercare un rifugio per la notte nel parcheggio dopo essere stato cacciato di casa da suo padre che lo aveva sorpreso a fare uso di cannabis.

