Cannes, forze di sicurezza evacuano la spiaggia: sgomberati bagnanti sulla Croisette

Allarme a Cannes. Nel pieno di una domenica balneare in cui sulla Croisette si mescolano gli accreditati del cinema e i bagnanti, è stata evacuata, con l'impegno di decine di militari, mitra in braccio e mimetica, una parte della spiaggia libera proprio accanto alla zona del Palais du Festival. Nastro bianco e blu della polizia, sabbia bianca vuota si cerca qualcosa per cui è scattato l'allarme, mentre accanto tutto scorre con partite di beach volley, spritz festivalieri e bagni al mare.

(Articolo in aggiornamento)