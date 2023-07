Cannibale arrestato per aver ucciso una donna, mangiandole il cervello e usato il cranio come posacenere

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso sua moglie, mangiato il suo cervello e usato il cranio come posacenere. La vicenda, dai tratti horror, è avvenuta nella città di Pueblano, in Messico.

Come racconta la stampa locale, Alvaro, 32 anni, avrebbe fatto uso di una sostanza proibita - non meglio specificata - ed è stato trattenuto dalla polizia nella casa in cui viveva con la moglie. Durante l'interrogatorio, il «cannibale di Puebla», come viene identificato, ha detto alla polizia che Nossa Senhora da Santa Morte (Nostra Signora della Santa Morte) e il diavolo gli avevano ordinato di commettere il delitto.

Dopo aver ucciso Maria Montiel, 38 anni, il sospettato ha messo i resti all'interno di alcuni sacchetti di plastica, dei quali alcuni li ha conservati in casa, mentre altri li ha gettati in un burrone.

Secondo una fonte vicina alla vittima, Alvaro ha chiamato una delle figliastre due giorni dopo e ha confessato il delitto.

Maria Alicia Serran, la madre della vittima, ha raccontato ai media locali che Alvaro aveva tagliato il corpo della figlia con un coltello e un martello e che le aveva detto che «non aveva sofferto».

La vittima aveva sposato il sospettato meno di un anno fa. Aveva cinque figlie di età compresa tra i 12 ei 23 anni. Secondo la madre della vittima, citata dal Daily Mail, le due figlie più piccole vivevano ancora con la coppia ed entrambe hanno subito violenze e molestie sessuali da parte di Alvaro. «Le spiava mentre facevano il bagno e mia figlia era sempre al suo fianco, per amore», ha aggiunto.

La famiglia della vittima ha raccontato che la coppia adorava Nossa Senhora da Santa Morte e che la polizia ha trovato un altare di magia nera all'interno della casa in cui vivevano.