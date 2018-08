Cantante del talent accoltellata a morte in casa, aveva perso da poco il figlioletto di 6 anni

Giovedì 16 Agosto 2018, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata accoltellata a morte a 31 anni: la cantante di un coro che aveva partecipato a Britain's got Talent, Simmonne Kerr, è stata trovata morta nell sua casa di Londra dal figlio di 6 anni. Per l'omicidio la polizia avrebbe fermato un uomo di 40 anni anche se non è ancora chiaro il legame con la vittima.Una vita sfortunata quella di Simmonne, che lavorava come infermiera ma aveva iniziato a cantare dopo la morte del primo figlio per anemia falciforme: faceva parte infatti del NHS B Positive Choir, che si esibisce per promuovere le donazioni di sangue e che aveva partecipato anche alla puntata finale del talent famoso in tutto il mondo, ma poi era stato eliminato.«Cantare - aveva dichiarato - è un'esperienza bellissima: unirmi al B Positive Choir mi era sembrato il modo più facile per far conoscere il bisogno urgente di donare il sangue facendo un'attività positiva e motivazionale».