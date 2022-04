Capitol Hill, evacuazione per «minaccia aerea». Ma erano paracadutisti acrobatici diretti allo stadio di baseball

Capitol Hill, la sede del Governo degli Stati Uniti che ospita l'edificio con cupola del Campidoglio, è stata evacuata dalle autorità per la presenza di un apparecchio aereo non meglio identificato. All'inizio era scattato l'allarme per una potenziale minaccia aerea, allarme che è immediatamente rientrato. «Il Capitol è stato evacuato questa sera per abbondanza di cautela. Non c'è alcuna minaccia al Campidoglio. Seguiranno dettagli», si legge nel comunicato della polizia. Gli edifici si sono subito preparati ad accogliere nuovamente parlamentari e collaboratori. A causare l'evacuazione sarebbe stata un'esibizione di paracadutisti allo stadio di baseball dei Washington Nationals per una dimostrazione pre-partita. Lo hanno riferito dei funzionari all'Associated Press.

APPROFONDIMENTI LE RIVELAZIONI Orge e cocaina a Capitol Hill: deputato trumpiano svela i segreti dei... ESTERI Usa e Covid, il Fauci furioso: «Che co****ne!»: lo...

Orge e cocaina a Capitol Hill: deputato trumpiano svela i segreti dei festini a Washington

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022