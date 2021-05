Nigeria, muore in un incidente aereo il capo dell'esercito Ibrahim Attahiru

Il capo di stato maggiore dell'esercito nigeriano, Ibrahim Attahiru, è rimasto ucciso in un incidente aereo a Kaduna. Lo riferisce la Peoples Gazette, citando fonti militari. Il 26 gennaio, il generale Attahiru è stato nominato capo di stato maggiore dell'esercito, succedendo a Tukur Buratai. Attahiru, 54 anni, è morto insieme ad altri capi militari che erano sullo stesso volo. Sull'aereo dell'aeronautica militare nigeriana, viaggiano otto persone, tutte decedute nello schianto avvenuto vicino all'aeroporto di Kaduna, nel nord del paese.

Il portavoce dell'aeronautica, Edward Gabkwet, ha diffuso la notizia tramite l'account Twitter dell'aeronautica e ha comunicato che sono ancora allo studio le cause dell'incidente, che, ha detto, è avvenuto nei pressi dell'aeroporto internazionale di Kaduna. Alcuni media nigeriani, come il quotidiano «Punch», riferiscono che la collisione sarebbe avvenuta su una delle piste dell'aeroporto. Tra le vittime dell'incidente c'erano alcuni collaboratori di Attahiru.

An air crash involving a @NigAirForce aircraft occurred this evening near the Kaduna International Airport. The immediate cause of the crash is still being ascertained. More details to follow soon.

— Nigerian Air Force (@NigAirForce) May 21, 2021