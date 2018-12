Capodanno, festa in tutto il mondo

Lunedì 31 Dicembre 2018, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2018 17:52

Festa in tutto il mondo per l'arrivo del nuovo anno. Le celebrazioni sono già cominciate in Australia, con i tradizionali fuochi d'artificio di Sydney, davanti all'Opera House.A Times Square, a New York, dove si svolge sempre una delle feste più affollate, tra le star annunciate figurano Snoop Dogg, Sting e Christina Aguilera. Oltre un milione le persone attese, in fila sin dal primo pomeriggio per poter guadagnare un posto, resistendo all'assenza di toilette e al divieto di portare zaini. Banditi per motivi di sicurezza anche gli ombrelli, in una serata per la quale il meteo prevede pioggia. La sicurezza sarà garantita per la prima volta anche da droni dotati di telecamera. Verrà impiegata inoltre una nuova tecnologia che previene l'uso di droni non autorizzati. Infine, come al solito, migliaia di videocamere, di agenti in divisa e in borghese, oltre a cani anti esplosivo, transenne e barriere contro attacchi con veicoli.Un grande spettacolo di fuochi d'artificio di una ventina di minuti, musica, performance teatrale e dj set sullo sfondo del celebre Atomium accompagneranno l'addio del 2018 e l'arrivo del 2019 a Bruxelles, che chiude così come aveva aperto il sessantesimo anniversario dell'Expo e dell'atomo di ferro più celebre al mondo. Il veglione, quindi, come l'anno scorso non si terrà in centro città ma nella zona dello stadio Heysel. Le misure di sicurezza saranno le stesse dello scorso Capodanno, senza nessuna ulteriore precauzione straordinaria nonostante l'attacco avvenuto al mercatino di Natale di Strasburgo. Vi sarà un'area perimetrata con solo tre accessi e rigidi controlli di sicurezza all'ingresso, con divieto di portare zaini e borse grandi, ma anche petardi, botti, alcool e cani. Limitazione anche alla circolazione e al parcheggio delle auto, mentre alcune stazioni metro saranno chiuse. I mezzi pubblici saranno gratuiti tutta la notte da mezzanotte in poi.