Capodanno nel mondo, dove è già 2022: le foto dei festeggiamenti

Capodanno, mentre l'Europa si accinge a salutare la fine del 2021 in alcune zone del mondo si è già nel pieno dei festeggiamenti per l'arrivo del 2022. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, sono diversi gli eventi organizzati dalle istituzioni in ogni continente.

A Sydney, ad esempio, il 2022 è arrivato da poco più di un'ora. Il clima estivo consente di festeggiare con meno limitazioni rispetto a quelle, severissime, del passato. I cittadini hanno potuto godersi un vero e proprio spettacolo di fuochi pirotecnici lungo la Baia.

Paese che vai, usanza che trovi. Un vero e proprio fiume umano, in India, sta percorrendo le strade di Amritsar. Nella città è presente il Grande Tempio dei Sikh, che si sono radunati per un pellegrinaggio. Molti di loro si sono immersi nelle acque del Sarovar, una sorta di lago sacro.