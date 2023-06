La “moda” del car surfing, incidente choc: morto ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto per la nuova folle "moda" chiamata "car surfing", che impazza a quanto pare negli Stati Uniti e consiste nello sporgersi all'esterno di un veicolo in movimento mentre guida un'altra persona. Il tragico incidente è avvenuto a Quarry Drive nella contea di Douglas, in Colorado. Testimoni hanno riferito che i passeggeri dei sedili posteriori dell'auto si stavano "sporgendo" dai finestrini prima che il veicolo si schiantasse.

Morto per colpa del car surfing

Il ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito e alla fine è morto in ospedale. L'identità dell'adolescente non è stata resa pubblica. L'ufficio dello sceriffo della contea di Douglas ha diffuso un comunicato avvertendo sulla pericolosità del nuovo assurdo fenomeno, assolutamente da non imitare: "Nessun brivido o scarica di adrenalina vale la pena sacrificare la tua vita o quella dei tuoi amici o familiari. Sulla scia di questo incidente devastante, ci sentiamo in dovere di aumentare la consapevolezza sui pericoli del surf in auto", si legge. "È fondamentale capire che questa attività è incredibilmente pericolosa e le conseguenze possono essere fatali".

Filmati choc sul car surfing

La polizia ha anche diffuso filmati di dashcam di un precedente incidente simile in auto che risale al 17 aprile. La polizia ha riferito di aver visto due adolescenti viaggiare sul tetto di un'auto a oltre 55 miglia orarie. Il video mostra due ragazzi seduti sul tetto della vettura mentre viaggia in autostrada.

La polizia negli Usa ha anche avvertito i conducenti che possono affrontare gravi accuse penali, tra cui guida pericolosa, varie violazioni legate al mancato uso di cinture di sicurezza (a seconda dell'età dei passeggeri) .