Singapore, per la prima volta al mondo in commercio carne di pollo preparata in laboratorio

Singapore è il primo paese al mondo a vendre la carne di pollo coltivata in laboratorio: sarebbe la cosiddetta “carne pulita” che non proviene da animali macellati. Una soluzione che andrebbe a soddisfare la domanda di forme alternative di carne sempre più in aumento a causa delle preoccupazioni dei consumatori per la salute umana, il benessere degli animali e le ripercussioni sull'ambiente.

Le opzioni di carne a base vegetale, rese popolari da BeyondMeat Inc e Impossible Foods, sono sempre più presenti sugli scaffali dei supermercati e sui menu dei ristoranti. Ma la cosiddetta carne pulita o coltivata, che viene coltivata da cellule muscolari animali in laboratorio, è ancora in una fase nascente dati gli alti costi di produzione: la tecnica consiste nel prelevare cellule staminali del grasso o del muscolo di un animale in un mezzo di coltura che nutre le cellule, aiutando la crescita del tessuto. Una volta che il processo è partito, teoricamente è possibile continuare a produrre carne all'infinito senza aggiungere nuove cellule da un organismo vivente: secondo alcune studi, due mesi di produzione di carne in vitro potrebbero generare 50.000 tonnellate di carne da dieci cellule muscolari di maiale.

Singapore has given U.S start-up Eat Just the go ahead to sell its lab-grown chicken meat https://t.co/UOc1VvrqPF pic.twitter.com/b0Rnbshg5S — Reuters (@Reuters) December 2, 2020

«La prima approvazione normativa al mondo di carne vera e di alta qualità creata direttamente da cellule animali per un consumo umano sicuro apre la strada a un imminente lancio commerciale su piccola scala a Singapore», ha detto Eat Just mercoledì scorso. L'azienda ha fatto sapere che la carne sarà venduta come crocchette. In precedenza il prezzo era stato fissato a 50 dollari (circa 41 euro) ciascuna, ma il co-fondatore e CEO Josh Tetrick della start-up ha detto che il costo è diminuito e la carne avrà un prezzo uguale a quello del pollo premium quando verrà lanciata per la prima volta in un ristorante a Singapore "a brevissimo termine".

Nel febbraio 2013, la Eat Just ha lanciato il suo primo prodotto, Beyond Eggs: un sostituto delle uova realizzato con ingredienti di origine vegetale come piselli, lecitina di girasole, olio di colza e gomme naturali ed è stato commercializzato come privo di prodotti di origine animale, glutine e colesterolo e per essere utilizzato per la produzione di biscotti. A questo sono poi seguiti altri prodotti come la Just Mayo, una maionese totalmente vegetale e realizzata con una varietà di pisello giallo canadese, e Just Cookies una linea di biscotti con gocce di cioccolato, zucchero, uva passa, farina d'avena e burro di arachidi ma privi di burro e uova.

