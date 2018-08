Carnevale di Notting Hill, una persona accoltellata e oltre 370 arresti

Martedì 28 Agosto 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 12:01

Tra una festa di colori, balli in strada in stile Rio de Janeiro, il Carnevale di Notting Hill, il più grande festival di strada del Regno Unito, simbolo e celebrazione della Londra multietnica, si è chiuso con oltre 370 persone arrestate.Un fine settimana iniziato oggi sotto una pioggia battente che ha messo a dura prova il lavoro di Scotland Yard, costretto ha rafforzare le misure di sicurezza con controlli a tappeto in seguito agli episodi di violenza registrati a Londra negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime 48 ore dove si sono registrate 5 sparatorie e un uomo è stato ucciso a coltellate nella località di Deptford.Un accoltellamento, fortunamente con conseguenze non gravi, e diversi arresti per droga e detenzione di oggetti pericolosi come coltelli, taser e spranghe. «Vorremmo ringraziare tutti coloro che sono scesi in strada per celebrare tutto ciò che il carnevale rappresenta, in un modo gentile e premuroso». Dichiara l'organizzatore del Carnevale d'oro Dave Musker che non si tira indietro nel fare un punto sulla sicurezza. «Lunedì sera è stata segnata dalla notizia di un accoltellamento a Ladbroke Grove, ma per fortuna questo è stato l'unico incidente di questa natura nel corso di tutto il weekend​».